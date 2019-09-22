Başkan Deveciler eline poşeti aldı!

Let’s Do İt Vakfı Balıkesir Ekibi başta olmak üzere, Adramyteion Antik Kenti Kültür Turizm Doğa Derneği ve BUBYO işbirliğiyle gerçekleştirilen temizlikte, 200 kişi, yaklaşık 700 kilo çöp toplandı. Eldivenlerini giyip temizliğe katılan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, belediye olarak çevre temizliğini önemsediklerini, bu çalışmalarının bütün ilçe geneline yayılmasını arzu ettiklerini belirtti.