06.08.2019 - 01:23
Başkan Deveciler’den Dünya Şampiyonu’na kutlama
Uluslararası Paralimpik Komite tarafından İsviçre’nin Notvil kentinde düzenlenen 2019 IPC Para Atletizm Gençler U17 Dünya Şampiyonası’nda, milli sporcu Burhaniye’li Muhsine Gezer, 400 metre yarışında 62,23 derecesi ile altın madalyaya ulaşarak dünya şampiyonu oldu.
U20 katgorisinde ise Sevim Demircan 400 metrede dünya üçüncüsü oldu.
‘Onlarla gurur duyuyorum’
Milli sporcu Muhsine Gezer, 400 metre yarışında 62,23 derecesi ile altın madalyaya ulaşarak dünya şampiyonu ve U20 katgorisinde ise Sevim Demircan 400 metrede dünya üçüncüsü oldu. Büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “İlçemizi çok sevindiren bu haberler karşısında mutluluğumuzu tarif edemeyiz. Turnuvaya katılan sporcularımız göğsümüzü kabarttı. Onlarla gurur duyuyorum. Muhsine Gezer ve Sevim Demircan’ı yürekten kutlar, başarıların devam etmesini dilerim” dedi.
Görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybettiKarabük'te Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde(POMEM) görev yapan Yücel Demirci (42) isimli polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.