Başkan Deveciler’den Dünya Şampiyonu’na kutlama

U20 katgorisinde ise Sevim Demircan 400 metrede dünya üçüncüsü oldu.

‘Onlarla gurur duyuyorum’

Milli sporcu Muhsine Gezer, 400 metre yarışında 62,23 derecesi ile altın madalyaya ulaşarak dünya şampiyonu ve U20 katgorisinde ise Sevim Demircan 400 metrede dünya üçüncüsü oldu. Büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “İlçemizi çok sevindiren bu haberler karşısında mutluluğumuzu tarif edemeyiz. Turnuvaya katılan sporcularımız göğsümüzü kabarttı. Onlarla gurur duyuyorum. Muhsine Gezer ve Sevim Demircan’ı yürekten kutlar, başarıların devam etmesini dilerim” dedi.