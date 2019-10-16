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    HaberlerEgeBaşkan Dutlulu zeytin topladı
    16.10.2019 - 02:28 |

    Başkan Dutlulu zeytin topladı

    Zeytin sezonunun başlamasıyla birlikte Akhisar Belediyesi’ne ait ağaçlardaki mahsullerin toplanmasına başlandı.

    Başkan Dutlulu zeytin topladı

    Zeytinliova Mahallesi’nde bulunan zeytinliklerdeki ilk mahsul hasadına Belediye Başkanı Besim Dutlulu da katıldı. Tüm çiftçilere bol ve bereketli bir hasat dileyen Dutlulu, “Belediyemize ek gelir sağlamak amacıyla zeytin ağaçlarının bakımlarını periyodik olarak yapacağız. Zeytin toplayan mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik, onlara yardımcı olduk” dedi.

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