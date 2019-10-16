Başkan Dutlulu zeytin topladı

Zeytinliova Mahallesi’nde bulunan zeytinliklerdeki ilk mahsul hasadına Belediye Başkanı Besim Dutlulu da katıldı. Tüm çiftçilere bol ve bereketli bir hasat dileyen Dutlulu, “Belediyemize ek gelir sağlamak amacıyla zeytin ağaçlarının bakımlarını periyodik olarak yapacağız. Zeytin toplayan mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik, onlara yardımcı olduk” dedi.