Başkan eşlerinden ‘Engelsiz’ merkez

Engelliler konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak, engellilerin yaşamını ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer’in girişimiyle güç birliği yapan İzmir’deki belediye başkanlarının eşleri bu sefer Menemen’deydi. Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un eşi Dilek Aksoy’un ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada “Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi” ve merkezin içinde hizmet verecek “Engelsiz Çilek Kafe”nin açılışı yapıldı. Başkan Serdar Aksoy, merkezin açılışında büyük emeği olan ilçe belediye başkan eşlerine teşekkür etti. Merkeze “Kırmızı Bayrak” da verildi.

Amaç fark yaratmak

Törende konuşan Neptün Soyer, “Bir araya gelerek fark yaratmak için ne yapabiliriz dedik. Engelsiz yaşam üzerine çalışmaya başladık. Sosyal hayatın her alanında, sanatta, bilimde, siyasette engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Eşit olmak istiyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir’in sosyal sorumluluk projesi olarak 10 yıl önce başlayan ENGELSİZMİR komisyonu ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Soyer, “2020 yılında dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası ENGELSİZMİR Kongresi’nde başkan eşleri olarak biz de gönüllü çalışacağız. Engelli erişimine uygun mekan ve araçlara ‘kırmızı bayrak’ verilmesi uygulaması başlatılmış; ‘Engelli Farkındalık Merkezi’ açılmış” diye konuştu.