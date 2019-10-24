Başkan Gümrükçü iyilik peşinde koşacak

“Çocuklarımız için iyilik peşinde koşacağım”diyen Başkan Gümrükçü, “Bağışa ihtiyacımız var. Çocuk başına bin 500 lira toplamamız gerekiyor. Toplamda 35 çocuğumuza ulaşma hedefim bulunuyor. Derneğimizin hedefi ise 100 çocuk” dedi.