Başkan Gümrükçü iyilik peşinde koşacak

“Çocuklarımız için iyilik peşinde koşacağım”diyen Başkan Gümrükçü, “Bağışa ihtiyacımız var. Çocuk başına bin 500 lira toplamamız gerekiyor. Toplamda 35 çocuğumuza ulaşma hedefim bulunuyor. Derneğimizin hedefi ise 100 çocuk” dedi.
Niğde'de silahlı kavgaNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettimABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.