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    HaberlerEgeBaşkan Gümrükçü iyilik peşinde koşacak
    24.10.2019 - 02:04 |

    Başkan Gümrükçü iyilik peşinde koşacak

    Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Koruyucu Aile Derneği İZKAD’ın “Çocuklar Aileye Kavuşsun” projesi yararına 3 Kasım’da gerçekleştirilecek 41. İstanbul Maratonu’nda korunma ihtiyacında olan çocuklar için koşacak.

    Başkan Gümrükçü iyilik peşinde koşacak

     “Çocuklarımız için iyilik peşinde koşacağım”diyen Başkan Gümrükçü, “Bağışa ihtiyacımız var. Çocuk başına bin 500 lira toplamamız gerekiyor. Toplamda 35 çocuğumuza ulaşma hedefim bulunuyor. Derneğimizin hedefi ise 100 çocuk” dedi.

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