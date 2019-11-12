Başkan Günel, davasını çekti

Günel, eleştiriye açık olduğunu ancak şahsına ve ailesine yönelik edilen hakaret ve tehditleri kabul etmesinin mümkün olmadığına dikkat çekti, “Şahsım ve ailem hakkında tehdit ve hakarette bulunan kişi hakkında hukuki süreç başlattım. Ancak dava sürecinde davalının tarafımdan samimiyetle özür dilemesi ve bu özrü sosyal medyadan yayınlaması üzerine davayı geri çektim” dedi.