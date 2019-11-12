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    HaberlerEge HaberleriBaşkan Günel, davasını çekti
    13.11.2019 - 00:46 |

    Başkan Günel, davasını çekti

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kendisine sosyal medya aracılığıyla hakaret eden esnaf aleyhinde açtığı davayı, şahsın sosyal medya üzerinden özür dilemesi üzerine geri çekti.

    Başkan Günel, davasını çekti

    Günel, eleştiriye açık olduğunu ancak şahsına ve ailesine yönelik edilen hakaret ve tehditleri kabul etmesinin mümkün olmadığına dikkat çekti, “Şahsım ve ailem hakkında tehdit ve hakarette bulunan kişi hakkında hukuki süreç başlattım. Ancak dava sürecinde davalının tarafımdan samimiyetle özür dilemesi ve bu özrü sosyal medyadan yayınlaması üzerine davayı geri çektim” dedi.

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