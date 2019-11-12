13.11.2019 - 00:46 |
Başkan Günel, davasını çekti
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kendisine sosyal medya aracılığıyla hakaret eden esnaf aleyhinde açtığı davayı, şahsın sosyal medya üzerinden özür dilemesi üzerine geri çekti.
Günel, eleştiriye açık olduğunu ancak şahsına ve ailesine yönelik edilen hakaret ve tehditleri kabul etmesinin mümkün olmadığına dikkat çekti, “Şahsım ve ailem hakkında tehdit ve hakarette bulunan kişi hakkında hukuki süreç başlattım. Ancak dava sürecinde davalının tarafımdan samimiyetle özür dilemesi ve bu özrü sosyal medyadan yayınlaması üzerine davayı geri çektim” dedi.
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