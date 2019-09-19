19.09.2019 - 07:50 |
Başkan Günel geçmişe gitti
Yeni eğitim, öğretim yılı nedeniyle Kuşadası İkiçeşmelik İlkokulu ve İkiçeşmelik Ortaokulu ortak kampüsünde düzenlenen törene katılan Başkan Ömer Günel, öğretmen ve öğrencilerin sorunlarını dinledi.
İlköğretim Haftası nedeniyle Kuşadası İkiçeşmelik İlkokulu ve İkiçeşmelik Ortaokulu ortak kampüsünde düzenlenen törene, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman ile Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy katıldı.
Sıralarda oturdular
Halk oyunları gösterileri, şiirler okunması ve 4’üncü sınıf öğrencisinin 1’inci sınıf öğrencisine Türk Bayrağı’nı teslim ettiği seremoninin ardından protokol üyeleri İkiçeşmelik İlkokulu 4-B sınıfının dersine katıldı, sıralarda minik öğrencilerle birlikte oturdu. Ardından kampüsü gezen Başkan Günel, öğretmen ve öğrencilerin taleplerini dinledi.
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