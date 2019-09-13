Başkan Günel, matem orucu iftarına katıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından Muharrem Ayı nedeniyle düzenlenen iftara katıldı. Kuşadası Cemevi’nde düzenlenen Matem Orucu’nun onuncu iftarında kendisini ağırlayan vakıf yönetimine teşekkür eden Başkan Ömer Günel, “Türkiye mozaiğinin önemli parçalarından olan Alevi yurttaşlarımız için büyük önem arz eden böyle bir güne dahil olmak istedik. Sofranızı bize açtınız” dedi.