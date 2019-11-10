Başkan Halil Arda ve eşi örnek oldu

Başkan Arda; eşi Deniz Arda, CHP’li meclis üyeleri, belediye çalışanları ve Gaziemir Gönüllü Çalışma Platformu üyeleri ile birlikte organlarını bağışladı. Türkiye’de 28 binin üzerinde organ bağışı bekleyen hasta olduğunu belirten Arda, “Yılda ortalama 4 binden fazla yurttaşımız organ nakli olamadığı için yaşamını yitiriyor. Gaziemirlilerden organlarını bağışlamalarını ve hastalara can vermelerini rica ediyorum” dedi.