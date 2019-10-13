13.10.2019 - 00:45 |
Başkan İduğ, iş dünyasıyla el ele
Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) yönetimi, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’u ziyaret etti.
Başkan İduğ, Bornova’yı kentteki tüm aktörlerle birlikte büyüteceklerini ifade etti. Federasyon Başkanı Seda Kayan Ösen de, iş dünyasından gelen isimlerin siyesette ve böylesi görevlerde yer almasının anlamlı olduğunu belirtti.
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