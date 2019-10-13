Başkan İduğ, iş dünyasıyla el ele

Başkan İduğ, Bornova’yı kentteki tüm aktörlerle birlikte büyüteceklerini ifade etti. Federasyon Başkanı Seda Kayan Ösen de, iş dünyasından gelen isimlerin siyesette ve böylesi görevlerde yer almasının anlamlı olduğunu belirtti.