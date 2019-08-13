Başkan İduğ, verdiği sözü yerine getirdi

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, geçen haftalarda Serintepe Mahallesi ziyareti sırasında tanıştığı engelli Serkan Yılmaz’a söz verdiği akülü tekerlekli sandalyeyi evine giderek teslim etti. Her zaman halkın yanında olduklarını ifade eden Başkan İduğ, “Öncelikle muhtar Latif Tek’e teşekkür ederim. Çünkü bizim herşeyi görmemiz mümkün değil. Muhtarlarımız bizim üçüncü gözümüz. Bizler halkımıza ne kadar yakın olursak o kadar doğru işler yaparız” diye konuştu.