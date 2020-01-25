25.01.2020 - 04:12 |
Başkan İduğ’dan BELGEM’e ziyaret
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, BELGEM’de (Bornova Gençlik ve Eğitim Merkezi) eğitim desteği alan öğrencileri ziyaret etti, Dijital Sınıf Projesi’nin ayrıntılarını anlattı.
Öğrencilere santranç seti hediye eden Başkan İduğ, “Açacağımız yeni sınıflarla BELGEM’i büyütüyor, öğrenci sayımızı 10 bine çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.