Başkan İduğ’dan işbirliği mesajı

Toplantıya ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık da katıldı. Başkan İduğ, “Çocuklarımıza, gençlerimize Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, kurtuluş ve bağımsızlık mücadelemizi daha iyi anlatmak için işbirliğine hazırız” dedi.