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    HaberlerEgeBaşkan İduğ’dan işbirliği mesajı
    14.09.2019 - 02:52 |

    Başkan İduğ’dan işbirliği mesajı

    Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmir şubelerinin yöneticilerini kentin kurtuluş günü 9 Eylül’ün ardından Belkahve’deki Ata Anı Evi’nde ağırladı.

    Başkan İduğ’dan işbirliği mesajı

    Toplantıya ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık da katıldı. Başkan İduğ, “Çocuklarımıza, gençlerimize Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, kurtuluş ve bağımsızlık mücadelemizi daha iyi anlatmak için işbirliğine hazırız” dedi.

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