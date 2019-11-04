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    HaberlerEgeBaşkan İduğ’dan Muaythai’a destek
    04.11.2019 - 07:50 |

    Başkan İduğ’dan Muaythai’a destek

    Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bornova’da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kupası büyük heyecana sahne oldu.

    Başkan İduğ’dan Muaythai’a destek

    Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bornova’da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kupası büyük heyecana sahne oldu. Ege Bölgesi’nden 358 sporcunun katıldığı organizasyonu Bornova Kaymakamı Fatih Genel ile birlikte izleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, spora destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Türkiye Muaythai Federasyonu Ege Bölgesi Asbaşkanı Şakir Bayramoğlu ve Muaythai İzmir İl Temsilcisi Murat Yılmaz, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve Bornova Kaymakamı Fatih Genel’i ringe davet ederek yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür plaketi verdi.

    Destek sözü geldi

    Elde ettikleri derecelerle Türkiye’nin gururu olan sporcular Sevim Ada ile Taylan Leyne, antrenörleri ve Türkiye Muaythai Federasyonu Ege Bölgesi Asbaşkanı Şakir Bayramoğlu ile birlikte Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’u, 29 Ekim Cumhuriyet Kupası’ndan hemen önce ziyaret etti. Başkan İduğ ziyarette, elde ettikleri başarıların mutluluğunu paylaşan sporcuları tebrik ederek, daha çok gencin aynı yoldan ilerleyebilmesi için imkanlar ölçüsünde her türlü desteği vereceklerini söyledi. Başkan İduğ, başarılı gençlerin antrenörlüklerini de yapan Muaythai İzmir İl Temsilcisi Murat Yılmaz ve İl Temsilci Yardımcısı Nuri Karaca’a ihtiyaç duydukları desteklerle ilgili bir rapor hazırlamalarını istedi.

    İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.
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