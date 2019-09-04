04.09.2019 - 02:38
Başkan İduğ’dan STK’lara destek
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Pınarbaşı, Işıkkent, Yeşilçam ve Kavaklıdere bölgelerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve burada görev yapan muhtarlarla buluştu.
İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiAdana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.