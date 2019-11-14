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    HaberlerEge Haberleri Başkan İnal’ın mesaisi yoğun
    14.11.2019 - 01:20 |

    Başkan İnal’ın mesaisi yoğun

    Başkan İnal’ın mesaisi yoğun

    Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, mesaiye Yaykın Mahallesi’nde başladı. Sabahın erken saatlerinde bölgedeki zeytin işçileriyle bir araya gelen İnal, bahçelere gitmek üzere hazırlık yapan vatandaşa simit ikram etti. Ardından zeytinyağı fabrikasını ziyaret eden Başkan İnal, bölgenin zeytinciliğin yanında incir üretiminde de hızla geliştiğini belirtti.

    Eğlenceye ortak oldu

    Karacasu Belediyesi’nin kurduğu, şişme oyuncakların yer aldığı alanlar, çocukların büyük ilgisini görüyor. Yaykın İlköğretim Okulu’nu ziyaret edip şişme oyuncaklarda vakit geçiren öğrencilerin eğlencesi ortak olan Belediye Başkanı Zeki İnal, “Hizmette önceliklerimizin başında çocuklarımız geliyor” dedi. Okul Müdürü Murat Şahin ile de sohbet eden Başkan İnal, ilçedeki eğitim kurumlarının fiziki şartlarını iyileştirmek için her türlü desteği verdiklerini belirtti. Daha sonra Dandalas mevkiine hareket eden İnal, devam eden köprü çalışmalarını yerinde inceledi.

    Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.
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    13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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