Başkan İnal’ın mesaisi yoğun

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, mesaiye Yaykın Mahallesi’nde başladı. Sabahın erken saatlerinde bölgedeki zeytin işçileriyle bir araya gelen İnal, bahçelere gitmek üzere hazırlık yapan vatandaşa simit ikram etti. Ardından zeytinyağı fabrikasını ziyaret eden Başkan İnal, bölgenin zeytinciliğin yanında incir üretiminde de hızla geliştiğini belirtti.

Eğlenceye ortak oldu

Karacasu Belediyesi’nin kurduğu, şişme oyuncakların yer aldığı alanlar, çocukların büyük ilgisini görüyor. Yaykın İlköğretim Okulu’nu ziyaret edip şişme oyuncaklarda vakit geçiren öğrencilerin eğlencesi ortak olan Belediye Başkanı Zeki İnal, “Hizmette önceliklerimizin başında çocuklarımız geliyor” dedi. Okul Müdürü Murat Şahin ile de sohbet eden Başkan İnal, ilçedeki eğitim kurumlarının fiziki şartlarını iyileştirmek için her türlü desteği verdiklerini belirtti. Daha sonra Dandalas mevkiine hareket eden İnal, devam eden köprü çalışmalarını yerinde inceledi.