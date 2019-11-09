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    HaberlerEge HaberleriBaşkan Karakayalı sanayi esnafını dolaştı
    09.11.2019 - 02:05 |

    Başkan Karakayalı sanayi esnafını dolaştı

    Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

    Başkan Karakayalı sanayi esnafını dolaştı

    İşyerlerini tek tek dolaşan, bol kazanç temennisinde bulunan Başkan Karakayalı, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi. Başkan Karakayalı, “Kemalpaşa için bıkmadan usanmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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