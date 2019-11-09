09.11.2019 - 02:05 |
Başkan Karakayalı sanayi esnafını dolaştı
Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.
İşyerlerini tek tek dolaşan, bol kazanç temennisinde bulunan Başkan Karakayalı, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi. Başkan Karakayalı, “Kemalpaşa için bıkmadan usanmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Bitcoin Safiye Bursa'da böyle yakalandı40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan 'Bitcoin Safiye' Bursa Polisi tarafından yakalandı.