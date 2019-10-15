Başkan Kayalar pistin tozunu attı

Menderes Belediyesi’nin katkılarıyla Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Aydın Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen ve beş yarıştan oluşan 2019 Ege Kupası’nın 4. Ayağı 3. Ege Otokros Yarışı, Menderes Otokros Pisti’nde düzenlendi. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da yarışlar öncesi düzenlenen antreman turlarına katılarak heyecana ortak oldu. Direksiyon başına geçen Başkan Kayalar, pistte gösterdiği performansla büyük alkış aldı.

Heyecana ortak oldu

Turnuva sonunda Başkan Kayalar teşvik kupasıyla ödüllendirildi. Menderes’te sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kayalar, “İlçemizde sporun geniş kitlelere ulaşması adına tüm spor dallarına desteğimizi gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda otokros pistimizde düzenlenen 3. Ege Otokros Yarışı’na katkı sunduk. Bundan sonrada katkı sunmaya devam edecek ve motorsporlarına sevdalı vatandaşlarımız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.