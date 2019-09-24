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    HaberlerEgeBaşkan Kayalar’dan çocuklara müjde
    24.09.2019 - 00:25 |

    Başkan Kayalar’dan çocuklara müjde

    Başkan Kayalar’dan çocuklara müjde

    Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, çocukların eğitim ve gelişimlerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ilçeye kreş kazandıracaklarını söyledi. Başkan Kayalar, ilk kreşin Görece’de faaliyete gireceğini müjdeledi. Projeyle çalışan annelerin yükünün hafifletileceğini kaydeden Başkan Kayalar, “Hayata geçecek kreş projemizle kadın istihdamına da katkı sağlayacağız. Kuracağımız kreşlerimizle anneler işlerine çocuklar da kreşe gidebilecek” dedi.

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