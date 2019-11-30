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    HaberlerEge Haberleri Başkan Koştu herkesi tek tek dinledi
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    30.11.2019 - 03:35 |

    Başkan Koştu herkesi tek tek dinledi

    Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Yenikent Mahallesi’nde kurulan pazarı ziyaret etti.

    Başkan Koştu herkesi tek tek dinledi

    Tezgahları gezen, esnaf ve vatandaşla bol bol sohbet eden Koştu, ardından Halk Toplantısı’na geçti. Sorun ve talepleri dinleyen Koştu, belediyenin ilgili birimlerine anında talimat verdi.

    Toplantının ardından beraberindekilerle Yenikent Ortaokulu’na geçen Koştu, öğrencilere kalem hediye etti, öğretmenlerin okulla ilgili isteklerini dinledi. İlk defa bir belediye başkanının okulu ziyaret ettiğini belirten öğretmenler, Başkan Koştu’ya teşekkür etti. Başkanı Koştu, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim ve öğretimleri için belediye olarak elimizden gelen desteği her zaman vermeye hazırız” dedi.

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