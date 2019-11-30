Başkan Koştu herkesi tek tek dinledi

Tezgahları gezen, esnaf ve vatandaşla bol bol sohbet eden Koştu, ardından Halk Toplantısı’na geçti. Sorun ve talepleri dinleyen Koştu, belediyenin ilgili birimlerine anında talimat verdi.



Toplantının ardından beraberindekilerle Yenikent Ortaokulu’na geçen Koştu, öğrencilere kalem hediye etti, öğretmenlerin okulla ilgili isteklerini dinledi. İlk defa bir belediye başkanının okulu ziyaret ettiğini belirten öğretmenler, Başkan Koştu’ya teşekkür etti. Başkanı Koştu, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim ve öğretimleri için belediye olarak elimizden gelen desteği her zaman vermeye hazırız” dedi.