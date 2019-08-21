Başkan, öğrencilerle yakından ilgileniyor

ÇANAKKALE’NİN Çan ilçesi Belediye Başkanı Bülent Öz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çan Meslek Yüksekokulu’na kayıt yaptırmak için ilçeye gelen öğrencileri ‘Evinize hoş geldiniz’ diyerek karşıladı. Kayıt yaptıran öğrencilere çiçek ve hediye verip başarı dileyen Başkan Öz, “Aydınlık yarınlarımızın geleceği olan öğrencilerimize Çan halkı olarak sevgi ve saygı anlayışımızı eksik etmeyeceğiz” dedi.