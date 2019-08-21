21.08.2019 - 07:50
Başkan, öğrencilerle yakından ilgileniyor
ÇANAKKALE’NİN Çan ilçesi Belediye Başkanı Bülent Öz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çan Meslek Yüksekokulu’na kayıt yaptırmak için ilçeye gelen öğrencileri ‘Evinize hoş geldiniz’ diyerek karşıladı.
ÇANAKKALE’NİN Çan ilçesi Belediye Başkanı Bülent Öz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çan Meslek Yüksekokulu’na kayıt yaptırmak için ilçeye gelen öğrencileri ‘Evinize hoş geldiniz’ diyerek karşıladı. Kayıt yaptıran öğrencilere çiçek ve hediye verip başarı dileyen Başkan Öz, “Aydınlık yarınlarımızın geleceği olan öğrencilerimize Çan halkı olarak sevgi ve saygı anlayışımızı eksik etmeyeceğiz” dedi.
Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da 3 gün sonra düğünü olacak oğlunun düğün davetiyesini dağıtmak için akrabalarına giden baba Mehmet Mustafa Çiftçinin (56) kullandığı otomobil, önce bir TIR'a ardından da hafif ticari araçla çarpıştı. Zincirleme kazada Mehmet Mustafa Çiftçi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.