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    HaberlerEge Başkan Oğuz’a Sepil’den ziyaret
    29.08.2019 - 07:50

    Başkan Oğuz’a Sepil’den ziyaret

    Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, geçtiğimiz hafta yaşanan orman yangınları nedeniyle Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

    Başkan Oğuz’a Sepil’den ziyaret

    Başkan Sepil’e teşekkür eden Başkan Oğuz, Urla’nın başta voleybol, futbol, basketbol olmak üzere bir çok branşta önemli başarılara imza attığını vurguladı.

    ‘Sporsever Urla’

    Urla’da faaliyet gösteren kulüplerin Ege bölgesi ve Türkiye çapında dereceler elde ettiklerinin altını çizen Başkan Oğuz, “Urlamızda her 66 vatandaşımızdan biri lisanslı sporcu. Sporu bu denli seven, benimseyen başka bir ilçe daha olacağını sanmıyorum. Urlamız, yakın bir gelecekte dünya çapında elde ettiği başarılara yenilerini ekleyecektir” dedi.

    ‘El ele vereceğiz’

    Urla’daki sportif başarıları yakından takip ettiğini ve Urla’nın kısa sürede sporda çok önemli konuma geleceğini vurgulayan Sepil şunları söyledi: “Urla Belediyesi ile birlikte işbirliği içinde olmayı sürdüreceğiz. Birlikte, el ele verip sporda önemli işbirliklerine imza atacağımıza inanıyorum.”

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