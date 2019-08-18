Başkan Oran, latin ezgilerine kapıldı



Güney Amerika eğlence anlayışını Çeşme’ye taşıyan Ayhan Sicimoğlu’nu izleyen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın eşi Nuriş Oran’la dansı izleyenlerden büyük alkış aldı. Sicimoğlu dans eden Başkan Oran’dan söz ederek, “Bravo Başkan! Başkan dediğin böyle olur. Ekrem Oran Çeşme’ye çok yakıştı” övgülerinde bulundu.

Hayalim gerçek oldu

Gecenin sonunda Sicimoğlu’na çiçek vermek için kürsüye çıkan Başkan Oran, “Ayhan Bey, Çeşme sizi özlemiş. Sık sık beraber olacağız” dedi. Ardından sahneden Çeşmelilere seslenen Başkan Oran, “7 yaşından beri yeryüzündeki cennet Çeşme’mize Belediye Başkanı olmak hayalim vardı. Bu hayalim için çok ama çok çalıştım. Bu büyük ailenin bir ferdi olmaktan ve Çeşme’ye hizmet etmekten gurur duyuyorum” diye konuştu.