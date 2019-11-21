21.11.2019 - 02:04 |
Başkan Orkan derse girdi
Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde eğitim gören öğrencilerin Yerel Yönetimler Maliyesi dersine konuk olan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.
‘Başlarda sevmedim’
Başlarda kendisine itici gelen siyasete 2004 yılında başladığını ve AK Parti’nin merkez ilçe ve il başkanlığı görevlerinde bulunduğunu anlatan Orkan, “Yerel yönetimler çok farklı bir konu, başta belediyelerin bu kadar gücü olduğuna inanmamıştım. Bu gücün doğru bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Belediyeyi siyasi olarak zor duruma düşürecek imar ve para konuları var. Yaklaşık 30 yıldır inşaat mühendisiyim ve işletme eğitimi de gördüm. İki konuda da tecrübelerimizi belediyeye yansıtmaya çalışıyoruz” dedi.
Başkan Orkan’a ders bitiminde Fakülte Dekanı Prof. Dr. Murat Doğdubay teşekkür ederek plaket verdi.
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