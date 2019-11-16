Başkan Özcan’a, şarj istasyonu teşekkürü

Nazilli’de yaşayan engelli vatandaşlar, Atatürk Parkı girişinde bulunan engelli şarj istasyonunu yenileyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teşekkür etti. Engelli vatandaşlara yönelik projelerin süreceğinin altını çizen Başkan Özcan, “Şarj istasyonlarımızın sayısının artırılması ve kentimizin belirli noktalarına yeni şarj istasyonlarının yapılması noktasında çalışmalarımız var” dedi.