BİST105.3801,54EURO6,350,18USD5,75-0,05ALTIN271,08-0,27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriBaşkan Özcan’a, şarj istasyonu teşekkürü
    16.11.2019 - 07:50 |

    Başkan Özcan’a, şarj istasyonu teşekkürü

    Nazilli’de yaşayan engelli vatandaşlar, Atatürk Parkı girişinde bulunan engelli şarj istasyonunu yenileyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teşekkür etti.

    Başkan Özcan’a, şarj istasyonu teşekkürü

    Nazilli’de yaşayan engelli vatandaşlar, Atatürk Parkı girişinde bulunan engelli şarj istasyonunu yenileyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teşekkür etti. Engelli vatandaşlara yönelik projelerin süreceğinin altını çizen Başkan Özcan, “Şarj istasyonlarımızın sayısının artırılması ve kentimizin belirli noktalarına yeni şarj istasyonlarının yapılması noktasında çalışmalarımız var” dedi.

    Karaköy'de tepki çeken saldırıKaraköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.
    daha fazla video için
    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Korkunç cinayette kan donduran detay! İki aylık...

    Korkunç cinayette kan donduran detay! İki aylık...

    KYK burs miktarı ne kadar oldu? KYK burs sorgulama ekranı

    KYK burs miktarı ne kadar oldu? KYK burs sorgulama ekranı

    2 yılda 216 kantine ceza

    2 yılda 216 kantine ceza

    Bir acı daha

    Bir acı daha

    Sıradaki Haber