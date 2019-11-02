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    HaberlerEgeBaşkan Sandal’dan festivale davet
    02.11.2019 - 02:39 |

    Başkan Sandal’dan festivale davet

    4-10 Kasım günlerinde düzenlenecek Ulusararası İzmir Kısa Film Festivali’ne Bayraklı Belediyesi de katkı veriyor.

    Başkan Sandal’dan festivale davet

    8-9 Kasım’da Bayraklı Belediyesi Osman Gazi Hizmet Binası’nda film gösterimi yapılacağını belirten Başkan Serdar Sandal, “İlçemizi kültür ve sanat kenti haline getirmek istiyoruz. Bundan sonra da benzer organizasyonlarda işbirliğine hazırız” dedi.

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