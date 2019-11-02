Başkan Sandal’dan festivale davet

8-9 Kasım’da Bayraklı Belediyesi Osman Gazi Hizmet Binası’nda film gösterimi yapılacağını belirten Başkan Serdar Sandal, “İlçemizi kültür ve sanat kenti haline getirmek istiyoruz. Bundan sonra da benzer organizasyonlarda işbirliğine hazırız” dedi.