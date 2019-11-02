02.11.2019 - 02:39 |
Başkan Sandal’dan festivale davet
4-10 Kasım günlerinde düzenlenecek Ulusararası İzmir Kısa Film Festivali’ne Bayraklı Belediyesi de katkı veriyor.
8-9 Kasım’da Bayraklı Belediyesi Osman Gazi Hizmet Binası’nda film gösterimi yapılacağını belirten Başkan Serdar Sandal, “İlçemizi kültür ve sanat kenti haline getirmek istiyoruz. Bundan sonra da benzer organizasyonlarda işbirliğine hazırız” dedi.
Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.