Başkan Selvitopu’na amatörden teşekkür

Başkan Selvitopu “Mütevazi bütçemize rağmen elimizden gelen her türlü özveriyi göstermeye devam edeceğiz. İlçemizde yürüttüğümüz çalışmalarda eğitim, sağlık ve spora özel önem veriyoruz. Sağlıklı kuşakların yetişmesi için bunlar kaçınılmaz yatırımlar” dedi.