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    HaberlerEgeBaşkan Selvitopu’na amatörden teşekkür
    11.10.2019 - 02:02 |

    Başkan Selvitopu’na amatörden teşekkür

    Karabağlar Amatör Futbol Kulüpleri Derneği, spora ve sporcuya yaptığı katkılar nedeniyle Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’na geçen ay ilçedeki 26 amatör futbol kulübüne 10’ar bin lira maddi katkı sağladığı için teşekkür plaketi verdi.

    Başkan Selvitopu’na amatörden teşekkür

    Başkan Selvitopu “Mütevazi bütçemize rağmen elimizden gelen her türlü özveriyi göstermeye devam edeceğiz. İlçemizde yürüttüğümüz çalışmalarda eğitim, sağlık ve spora özel önem veriyoruz. Sağlıklı kuşakların yetişmesi için bunlar kaçınılmaz yatırımlar” dedi.

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