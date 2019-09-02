Başkan, süpürgeyi alıp temizlik yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Çiçek gibi İzmir’ sloganıyla başlattığı temizlik seferberliğine, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da katıldı. Fahrettin Altay Mahallesi’nde gönüllülerle buluşan Selvitopu, sokakları süpürdü. Etkinliğe Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden 30 kişilik ekip; yıkama, süpürge, eşya ve moloz toplama araçlarıyla destek oldu.