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    HaberlerEgeBaşkan, süpürgeyi alıp temizlik yaptı
    02.09.2019 - 02:22

    Başkan, süpürgeyi alıp temizlik yaptı

    Başkan, süpürgeyi alıp temizlik yaptı

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Çiçek gibi İzmir’ sloganıyla başlattığı temizlik seferberliğine, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da katıldı. Fahrettin Altay Mahallesi’nde gönüllülerle buluşan Selvitopu, sokakları süpürdü. Etkinliğe Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden 30 kişilik ekip; yıkama, süpürge, eşya ve moloz toplama araçlarıyla destek oldu.

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