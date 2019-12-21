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    HaberlerEge Haberleri Başkan Tokat, zeytin hasadına yardım etti
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    21.12.2019 - 03:31 |

    Başkan Tokat, zeytin hasadına yardım etti

    Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; Menteş, Çomakdağ ve Kırcağız mahallelerinde zeytin hasadı yapan vatandaşı ziyaret etti.

    Başkan Tokat, zeytin hasadına yardım etti

    Tokat, sohbet edip zeytin topladı. Daha sonra zeytin işçilerine sıcak çay,çorba,pide,ayran ikramında bulundu. Bölge insanının en büyük geçim kaynağının zeytin olduğunu belirten baikan Tokat, üreticilere bereketli bir sezon diledi. Başkan Yardımcısı Mehmet Çayırlı, zeytin hasadı ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.

    Milliyet'te Haftanın özeti20 Aralık 2019 haftanın özeti videosu.
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    Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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