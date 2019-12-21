Başkan Tokat, zeytin hasadına yardım etti

Tokat, sohbet edip zeytin topladı. Daha sonra zeytin işçilerine sıcak çay,çorba,pide,ayran ikramında bulundu. Bölge insanının en büyük geçim kaynağının zeytin olduğunu belirten baikan Tokat, üreticilere bereketli bir sezon diledi. Başkan Yardımcısı Mehmet Çayırlı, zeytin hasadı ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.