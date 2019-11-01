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    HaberlerEgeBaşkan Uygur’a onur madalyası
    01.11.2019 - 01:10 |

    Başkan Uygur’a onur madalyası

    Başkan Uygur’a onur madalyası

    35 yıllık Türk-Alman ilişkilerine önemli katkılar sağlayan Torbalı-Wunsiedel kardeş kent projesini dört yılın ardından tekrar canlandıran Belediye Başkanı İsmail Uygur’a, destekleri nedeniyle onur madalyası verildi. Madalyayı, emekli olması nedeniyle Başkan Uygur’a veda ziyaretinde bulunan Wunsiedel Kaymakamı Dr. Karl Döhler verdi. Torbalı’da olmaktna büyük mutluluk duyduğunu belirten Döhler, “Eski Almanya Cumhurbaşkanın dediği gibi, ‘İnsanlar bir araya geldikçe anlayış gelişir, anlayış olan yerde dostluk gelişir. Dostluk olan yerde barış gelişir’ Sevgili İsmail Uygur işte sizde bu anlayışla hareket ettiniz. İki bölgede yaşayan insanların ve aynı zamanda kültürlerin bir birine yabancı olmamasının yolu açıldı” dedi. Başkan Uygur da, “Önümüzdeki süreçte programımız gelişerek devam edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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    31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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