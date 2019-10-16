Başkan yardımcılığı görevi Yazgan’ın

Gazi Üniversitesi Maliye Yüksekokulu, Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Yazgan, 1999-2004 yılları arasında DSP’den meclis üyeliği ve imar komisyonu başkanlığı yaptı, dört yıl Mimarlar Odası Başkanlığı görevini yürüttü.