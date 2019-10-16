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    HaberlerEgeBaşkan yardımcılığı görevi Yazgan’ın
    16.10.2019 - 02:12 |

    Başkan yardımcılığı görevi Yazgan’ın

    BURHANİYE Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, yeni görevlendirmeyle başkan yardımcılığına meclis üyesi Murat Yazgan’ı getirdi.

    Başkan yardımcılığı görevi Yazgan’ın

    Gazi Üniversitesi Maliye Yüksekokulu, Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Yazgan, 1999-2004 yılları arasında DSP’den meclis üyeliği ve imar komisyonu başkanlığı yaptı, dört yıl Mimarlar Odası Başkanlığı görevini yürüttü.

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