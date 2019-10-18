Başkan Yılmaz’dan spora tam destek

Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, spor yatırımları ile ilgili gereken planlamaları yaptıklarını ifade etti, “Ocak ayından itibaren hem ilçe belediyelerimizin hem de Büyükşehir Belediyemizin spora ve sporcuya olan desteklerini yakından hissedeceksiniz” dedi. Gençlerin heyecanını yakından takip ettiklerini söyleyen Başkan Yılmaz, “Amatör spora olan desteğimiz sürecek. Her yıl, bir önceki yıldan daha kaliteli ve başarılı olan sporcularımızı yetiştirmeye devam edeğimizin sözünü buradan veriyorum” diye konuştu.