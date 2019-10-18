BİST94.8960,81EURO6,47-0,23USD 5,82-0,17ALTIN279,56-0,84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeBaşkan Yılmaz’dan spora tam destek
    18.10.2019 - 00:41 |

    Başkan Yılmaz’dan spora tam destek

    Balıkesir’de 7-13 Ekim günlerinde kutlanan Amatör Spor Haftası Kapanış ve Sporun En’leri Ödül Töreni gerçekleştirildi.

    Başkan Yılmaz’dan spora tam destek

    Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, spor yatırımları ile ilgili gereken planlamaları yaptıklarını ifade etti, “Ocak ayından itibaren hem ilçe belediyelerimizin hem de Büyükşehir Belediyemizin spora ve sporcuya olan desteklerini yakından hissedeceksiniz” dedi. Gençlerin heyecanını yakından takip ettiklerini söyleyen Başkan Yılmaz, “Amatör spora olan desteğimiz sürecek. Her yıl, bir önceki yıldan daha kaliteli ve başarılı olan sporcularımızı yetiştirmeye devam edeğimizin sözünü buradan veriyorum” diye konuştu.

    Ayrıldığı sevgilisini vurup intihar ettiKuşadası’nda emlakçılık yapan sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan bir kişi, olaydan bir saat sonra kendini vurarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
    daha fazla video için
    Türkiye: Mektup çöpe atıldı, yanıtı Barış Pınarı HarekâtıCNN Türk'e konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD lideri Trump'ın diplomatik nezaketten yoksun mektubunun reddedildiğini söyledi.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Atama kararları Resmi Gazete'de

    Atama kararları Resmi Gazete'de

    Abdest nasıl alınır? İşte doğru abdest alımı

    Abdest nasıl alınır? İşte doğru abdest alımı

    'Gizemli' ölümler sürüyor! Hala nedeni bilinmiyor...

    'Gizemli' ölümler sürüyor! Hala nedeni bilinmiyor...

    Pence ve Pompeo, Türkiye'den ayrıldı

    Pence ve Pompeo, Türkiye'den ayrıldı

    Sıradaki Haber