Başkan Yücel Yılmaz şampiyonu ağırladı

Antalya’da yapılan Muay-Thai Dünya Şampiyonası’nda, 54 kilogramda şampiyon olan 15 yaşındaki Doğa Dikmen Balıkesir’in gururu oldu. Erdek Anadolu Lisesi öğrencisi olan Dikmen’i, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’ne davet ederek tebrik eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, genç sporcuya her zaman destek olacaklarını belirtti. Dünya Şampiyonu olarak Türk Bayrağı’nı en yükseklerde dalgalandırmanın kendisi için oldukça gurur verici olduğunu belirten Doğa Dikmen “Ben oraya gitmeden önce kendime bir söz vermiştim, Türk Bayrağı’nı en yükseklerde dalgalandırarak İstiklal Marşımızı okutacaktım. Hedefime ulaştım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.