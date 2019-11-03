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    HaberlerEgeBaşkan Zolan Çivril’de
    03.11.2019 - 01:58 |

    Başkan Zolan Çivril’de

    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, DESKİ’nin altyapı çalışmalarını tamamladığı, Çivril ilçesinin Özdemirci, Çıtak ve Irgıllı Mahallelerini ziyaret etti.

    Başkan Zolan Çivril’de

    Vatandaşla sohbet eden ve talepleri dinleyen Zolan, Çivril ve Denizli için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini söyledi. 31 Mart yerel seçimlerinde kendilerine teveccüh gösteren hemşehrilerine bir kez daha teşekkür eden Başkan Zolan, “Bugüne dek güzeller güzeli Çivrilimize, Denizlimize hep birlikte el ele gönüle hizmet ettik, önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Sizlerin desteği, güveni ve Niyazi Vural başkanımzıla nice güzellikler kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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