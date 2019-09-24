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    HaberlerEgeBaşkandan Balkan halayı
    24.09.2019 - 00:39 |

    Başkandan Balkan halayı

    Başkandan Balkan halayı

    Buca Belediyesi’nin bu yıl sekizinci kez düzenlediği Balkan Festivali’nde de eğlence hiç dinmedi. Balkan yemeklerinin yarıştığı festivalin ikinci gününe Balkan kadınlarının defilesi ve dansları damga vurdu. Festivalin finali ise ünlü Balkan sanatçı Suzana Gavazova ile gerçekleşti. Gavazova ile zirveye ulaşan eğlenceye, Başkan Erhan Kılıç da Balkan halayıyla eşlik etti. El ele kardeşlik duygularının yükseldiği halay ve konserin ardından Suzana Gavazova’ya teşekkür plâketini Başkan Kılıç verdi.

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