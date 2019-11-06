Başkandan Girik’e geçmiş olsun ziyareti

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaklaşık bir aylık tedavi süreci geçiren ve daha sonra ilçeye dönen Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Fatma Girik’i evinde ziyaret etti. Yürüme güçlüğü çektiği için Ankara’da bir ay fizik tedavi gördükten sonra İstanbul’a giderek diş tedavisini tamamlayan Girik, Bodrum’a döndü. Yaklaşık 20 yıldır yaşadığı Torba Mahallesi’ndeki evinde istirahata çekilen Girik’i ziyaret eden Başkan Aras geçmiş olsun dileklerini sundu.

Planlarını anlattı

1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Girik, başkanlığı döneminde koca koca dosyaların imza için kendisine getirildiğini anlattı, “Önümüze imza için yığınla dosyalar geliyordu ben de çağırıyordum belediyenin avukatını soruyordum, imza atarsak ne olur atmazsak ne olur diye. İki nüsha evrakların bir nüshasını imzalayıp diğer nüshasını saklıyordum” dedi.

Belediye çalışmalarından ve Torba Mahallesi ile ilgili planlamalardan kısaca bahseden Başkan Aras da, “Kapımız size her zaman açık, belediyemizde ağırlamaktan onur duyarız. Siz, artık Bodrum’la özdeşleşmiş ülkemizin çok önemli bir değerlisiniz” ifadesini kullandı.