Başkanlar çok güzel iş yapıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın programının ardından Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritlioğlu Sengel ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i ziyaret etti. Genel Başkan yardımcıları, İzmir milletvekilleri ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte Efes Selçuk Belediyesi’ne gelen Kılıçdaroğlu, önce vatandaşa seslendi, “Sizler üzerinize düşeni yaptınız. Çalışkan bir kadını belediye başkanı seçtiniz. Halkımıza hizmet edecek, Efes Selçuk’u tüm dünyada daha görünür kılacak” dedi.

Selçuk’un ardından Kuşadası’na geçen Kılıçdaroğlu’nu, belediye girişinde kalabalık bir vatandaş topluluğu karşıladı. Ada’nın 7 Eylül düşman işgalinden kurtuluş günü nedeniyle gösteri yapan efe gruplarıyla tek tek selamlaşan Kılıçdaroğlu, daha sonra Günel’i makamında ziyaret etti. 31 Mart’ta Günel’i seçtikleri için vatandaşa teşekkür eden Kılıçdaroğlu, “Kuşadası’na genç bir başkan seçtiniz. Aydın Büyükşehir’de ise Topuklu Efe’niz var. Her iki başkan el el vererek Kuşadası’nda her şeyin güzel olmasını sağlayacak” dedi.

‘Enerjimizi yeniledi’

KUŞADASI’NDA vatandaşa hitap etmesinin ardından belediye binasına geçen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na, Belediye Başkanı Ömer Günel ilçenin özel zeytinyağı ile yöresel ürünlerini hediye etti, “Genel Başkanımızın ziyaretiyle enerjimiz yenilendi. Çizdiği rotadan sapmadan hedefe yürüyoruz. Martın sonu bahar dedik. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun büyük desteği ile Kuşadası’nda her şey çok güzel olacak” şeklinde konuştu.