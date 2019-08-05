Başkanlar sokakta!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin pırıl pırıl bir İzmir için 11 ilçede başladığı temizlik seferberliği kampanyasına Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ile Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’da katıldı. Karabağlar’da Eskiizmir Caddesi üzerinden başlayan çalışma, Bahar, Gülyaka, Çalıkuşu ve General Asım Gündüz mahallerinde devam etti. Başkan Selvitoğu da sürürge ve faraşı aldı, sokakları süpürdü, çöpleri topladı. Başkan Selvitopu, “El birliğiyle kentimizi pırıl pırıl yapacağız” dedi.

‘Toz kondurmayacağız’

Buca Belediyesi de, Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ‘Temizlik Seferberliği’ kapsamında kentin en işlek caddelerinden birinde temizlik yaptı. Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç da, Doğuş Caddesi’ndeki çöpleri topladı.Başkan Kılıç, “Hiçbir hemşehrimiz İzmir’e de Buca’ya da toz kondurmayana kadar bu çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.