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    HaberlerEge HabeleriBaşkanları uyardı
    06.11.2019 - 01:52 |

    Başkanları uyardı

    6. Zeytin Hasat Şenliği için Milas’a gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, MİTSO’da bölgedeki TOBB üyesi oda ve borsaların başkanları, kadın ve genç girişimcilerin katıldığı bir istişare toplantısı yaptı.

    Başkanları uyardı

    ‘Eğitim belgesi şart’

    Toplantıda işverenlerin yanlarında çalıştırdığı her kişi için eğitim belgesi alması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Üyelerimiz nitelikli ara elaman bulamadıklarından yakınıyorlar. Bu sorunu çözmek için Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol yaptık. 81 ildeki 81 meslek lisesi TOBB’a devredildi. Buna sahip çıkıp, eğitimi nitelikli hale getirmek zorundayız. İlinizdeki TOBB’a devredilen meslek liselerine sahip çıkın” dedi.

    TOBB’nin son 2 yılda 250 bin üyesinin 65 milyon liralık krediye ulaşmasını sağladığını ifade eden Hisarcıklıoğlu oda ve borsa başkanlarını “Çalıştırdığınız her kişiye ehliyet almak zorundasınız” şeklinde uyardı.

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