Başkanlarla toplantıda bir araya gelecek

Tarih ve yer konusunda henüz bir netlik kazanmayan toplantıda, CHP Genel Merkezi’nin, belediye başkanları ile Afyonkarahisar’daki kampında alınan ilke kararlarının belediyelerde hızlı bir şekilde yaşama geçirilmesi istenecek.

Ayrıca partinin yakaladığı olumlu havanın bozulmamasına özen gösterilmesi gerektiği vurgusu yapılacak.

Toplantıda, son günlerde bazı CHP’li belediyelerde tartışma konusu olan atamalarla ilgili olarak da uyarıların yapılacağı, belediye başkanlarının atamalarında, ihalelerinde daha dikkatli olmaları ve birbirleriyle uyum içinde çalışmalarının isteneceği öğrenildi. l DHA