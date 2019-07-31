31.07.2019 - 02:01
Başkanlarla toplantıda bir araya gelecek
İZMİR’DE, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, gelecek günlerde CHP’li belediye başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.
Tarih ve yer konusunda henüz bir netlik kazanmayan toplantıda, CHP Genel Merkezi’nin, belediye başkanları ile Afyonkarahisar’daki kampında alınan ilke kararlarının belediyelerde hızlı bir şekilde yaşama geçirilmesi istenecek.
Ayrıca partinin yakaladığı olumlu havanın bozulmamasına özen gösterilmesi gerektiği vurgusu yapılacak.
Toplantıda, son günlerde bazı CHP’li belediyelerde tartışma konusu olan atamalarla ilgili olarak da uyarıların yapılacağı, belediye başkanlarının atamalarında, ihalelerinde daha dikkatli olmaları ve birbirleriyle uyum içinde çalışmalarının isteneceği öğrenildi. l DHA
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