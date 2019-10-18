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    HaberlerEgeBasketbol oskarları sahibini buluyor
    18.10.2019 - 00:39 |

    Basketbol oskarları sahibini buluyor

    Basketbol Adamları Derneği, (B.A.D.) geleneksel 14. B.A.D. Basketbol Oskarları’nı 21 Ekim Pazartesi günü dağıtacak.

    Basketbol oskarları sahibini buluyor

    Basketbol Adamları Derneği Başkanı Avni Erboy, “Basketbolda Türkiye’yi kucaklayan ve spor tarihimize damga vuranları onurlandırmak amacıyla bu yıl 14’üncüsünü düzenlediğimiz Basketbol Oskarları ve Spora Hizmet Ödülleri’ni 21 Ekim Pazartesi günü Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki Buz Sporları Salonu’nda saat 18.00’de düzenleyeceğimiz törenle sahiplerine vereceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in de katılacağı törene spora gönül verenleri bekliyoruz” dedi. Öte yandan törende Onur Ödülü’nün Büyükşehir Başkanı Soyer’e verileceği öğrenildi.

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