'Basketbol'da ekol olacağız'

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde geçen sezonu 3. sırada tamamlayan ve Trabzonspor’un ligden çekilmesi ile Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele etme şansı yakalayan Bornova Belediyespor Başantrenörü Zafer Aktaş, Milliyet Ege Spor Müdürü Mehmet Demirtaş’ın sorularını yanıtladı. Profesyonel antrenörlük kariyerine 1998 yılında Altay’da başlayan ve günümüze kadar Türk basketboluna antrenörlük yaparak hizmet eden Aktaş, “Sporun birleştirici gücünü esas alarak var olmaya devam edeceğiz. 7’den 77’ye herkesi tribünlerimize çekerek onları sporun ve basketbolun içinde tutmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki sezonda da ligde fark yaratacak başarılara imza atacağız” diye konuştu.

- Bornova Belediyespor’la yollarınız nasıl kesişti?

Burada bizim ikinci sezonumuz. Daha önceki yıllarda kulübümüz kötü zamanlar atlatmış. Aradan geçen sürenin ardından Genel Menajerimiz Çağlar Karabulut, kulüp ile işbirliği yaparak bu takımı sıfırdan meydana getirmiş. Bornova Belediyespor Basketbol Takımı’nın ayağa kalkması Çağlar Hoca ile oluyor diyebiliriz. Bu uzun bir süreç alıyor ve bu süreçte takım, artan bir ivme kazanıyor. İlk sene Bölgesel Lig, ardından Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele ediyor. Doğru yapılanma ve kararlarla hareket ediliyor. Ardından takım 2. Lig’deyken bizim yollarımız kesişiyor. Geçtiğimiz yıl da aynı sistem ve ekonomik planlamayla Türkiye Basketbol 1. Lig’ine çıktık. Geride bıraktığımız yerel seçimler sonrasında Bornova Belediye Başkanı seçilen sayın Mustafa İduğ’da bizlerin başarısına kayıtsız kalmadı. Destekçimiz olacağı sözünü verdi ve destek olmayı sürdürüyor.

- Takımınız adına planlarınız ve prensipleriniz neler?

Takımımızın sisteminde genç oyuncular ön planda. Yaş ortalamamız 23. Bizler daha dinamik ve geleceğe dönük bir takım olmak için adımlar atıyoruz. Şu an takımımızda sadece 2 yabancı oyuncu var. Altyapıdan yetiştirip geliştirdiğimiz gençlerimiz ile mücadele etmek ilk hedefimiz. Bizim yetiştirici kulüp mantığıyla hareket ettiğimiz sistemimizdeki ana plan, olabildiğince çok gencimize forma şansı vermek. Seçme hakkını da onlara bırakmak. Bizler fırsat veriyoruz, değerlendirmek onlara kalıyor. Örneğin basketbolda Altınordu modelini geliştirmek mümkün mü diye soruluyor. Geliştirmek kesinlikle mümkün ama bu iş süreç ister. Bizler dar bir kadro ile güzel işler ortaya koymaya çalışıyoruz. Devamlılık ve sürdürülebilirlik bizde çok önemli.

- İzmir’de basketbola olan ilgi ve değeri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bornova Belediye Başkanımız Mustafa İduğ’un spora olan ilgisi bizler için çok değerli. Kendisinin de eski bir kulüp yöneticisi olması, bizlerin sorunlarına ve ihtiyaçlarına olan bakışında etkili oluyor. Bornova çok büyük ve potansiyele sahip. Bizler de Bornova’nın bu artı değerini basketbolumuza aktarmak istiyoruz. İzmir basketboluna katkı veren birçok kulüp var. Basketbola ve spora olan ilgi, İzmir’de hep üst düzeyde. Şehrin yöneticilerinin de basketbola olan desteği yadsınamayacak seviyede. İzmir’de basketbolun daha da iyi yerlere gelmesi için güç birliği şart. Hep beraber haraket etmek, dayanışma içinde olmak çok önemli. Bornova olarak da basketbolda tek vücut olmalıyız.

- Yeni sezona dair hedefleriniz neler?

Yeni sezonda yetiştirici kimliğimizi korumayı sürdürerek ligde kalıcı olmak ve Bornova’da ekol olmak istiyoruz. Maçlarımıza gelen herkese hem sporu aşılamak hem de galibiyetler yaşatmak istiyoruz. Bizlerin öncelikli hedeflerinde biri de gençliğe spor yapma alışkanlığı kazandırmak. Geleceğin olimpiyat sporcularını yetiştirmek için, gençlerimize şimdiden spor alışkanlığı aşılamamız lazım. Bu sevgiyi hiç olmazsa maçlarımızı izlemeye gelen çocuklarımıza aşılayarak başlamayı planlıyoruz. Sporu bireylerin temelinde inşa etmeliyiz. O yüzden yeni sezondan tüm Bornovalıları salonumuza davet ediyorum. Basketbolun İzmir’deki markası olmak istiyoruz. Güçbirliğiyle bunu başarabiliriz.

‘Bornova’ya potada yeni bir soluk getiriyoruz’

Bornova Belediyespor Basketbol Takımı Genel Menajeri Çağlar Karabulut, geride bıraktıkları sezonda başarıyı istikrarla elde ettiklerini belirtti. Doğru seçimler ve doğru hamlelerle başarıya yürüdüklerini belirten Karabulut, “Antrenörümüz Zafer Aktaş öncülüğünde yürüdüğümüz bu yolda hedefimiz hep sürdürülebilir basketbol oldu. En önemli özelliğimiz de sporun sadece başarıya ve günlük kazanca odaklandığı bu günde, altyapı ve gelecek planları yapmamız. Gençleşmeye yönelik attığımız adımları, bugün sporun her alanında mücadele eden kulüplerin yapması gerekli. A takımlarımıza monte ettiğimiz gençlerimiz, bizim geleceğimiz. Kalıcı olmak için attığımız adımlar önümüzdeki yıllarda ışığımız olacak” dedi. Karabulut, “Yetiştirme hedefimizden hiç sapmayacağız. Sürekli yükselen bir grafiğimiz var. Biz yaptıklarımızla rol model olacağız” dedi.