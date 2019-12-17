17.12.2019 - 00:00 |
‘Basketbolda ekol olacağız’
Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde lider Petkim’le kendi evinde oynayan ve maçta muhteşem taraftar desteğini arkasına alan Merkezefendi Belediyesi Basket’te yüzler gülüyor.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Petkim ile oynanan maçta atmosfer mükemmeldi. Salona gelerek bizleri destekleyen herkese sonsuz teşekkür ederim. Denizli’de oluşan Basketbol kültürünü çok önemsiyorum. Burada bir ekol oluşturuyoruz” diye konuştu.
CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandıCumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.