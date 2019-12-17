‘Basketbolda ekol olacağız’

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Petkim ile oynanan maçta atmosfer mükemmeldi. Salona gelerek bizleri destekleyen herkese sonsuz teşekkür ederim. Denizli’de oluşan Basketbol kültürünü çok önemsiyorum. Burada bir ekol oluşturuyoruz” diye konuştu.