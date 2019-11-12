Basketbolda yeni soluk

2016 yılından bu yana büyük aşama kaydettiklerini belirten Bozkurt ve Dereboylu “Altyapıda her jenerasyondan sporcumuz var. Aynı zamanda A takımımız İzmir Büyük Erkekler Ligi’nde mücadele ediyor. Hem başarıya koşuyor hem de yeni nesillere sporun güzelliklerini öğretip gençlerin daha disiplinli bir hayat yaşamaları için çalışıyoruz” dediler.