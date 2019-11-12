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    HaberlerEge HaberleriBasketbolda yeni soluk
    13.11.2019 - 00:50 |

    Basketbolda yeni soluk

    Basketbolda birikimlerini yeni nesillere aktarmak için harekete geçen Can Dereboylu ve Kaan Bozkurt kurdukları Batı Basketbol Kulübü ile gençlere basketbol sevdasını aşılamaya başladı.

    Basketbolda yeni soluk

    2016 yılından bu yana büyük aşama kaydettiklerini belirten Bozkurt ve Dereboylu “Altyapıda her jenerasyondan sporcumuz var. Aynı zamanda A takımımız İzmir Büyük Erkekler Ligi’nde mücadele ediyor. Hem başarıya koşuyor hem de yeni nesillere sporun güzelliklerini öğretip gençlerin daha disiplinli bir hayat yaşamaları için çalışıyoruz” dediler.

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