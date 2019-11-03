BİST98.463-0,01EURO 6,390,19USD5,720,08ALTIN278,090,06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeBaşlama vuruşu Başkan Zeki İnal’dan
    03.11.2019 - 02:05 |

    Başlama vuruşu Başkan Zeki İnal’dan

    Karacasu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Çalışkan’ın girişimleriyle Barış Pınarı Harekatı’na ithafen düzenlenen Futsal Turnuvası’nın ilk karşılaşması olan Anadoluspor ve Geyrespor karşılaşmasına katılım sağlayan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal karşılaşmanın başlama vuruşunu yapıp turnuvaya start verdi.

    Başlama vuruşu Başkan Zeki İnal’dan

    İlk karşılaşmada Anadoluspor, Geyrespor’u 9-4 mağlup etti. Barış Pınarı Harekatında ülkemizin güvenliği için ter döken Mehmetçiğimize selam gönderen Başkan Zeki İnal, ‘Türk Silahlı Kuvvetleri ve bütün güvenlik güçlerimizin Allah yardımcısı olsun. Bölgeye huzur, barış, mutluluk getirsin. Allah Türk devletine, milletine ve ordusuna zeval vermesin. Şehit askerlerimizin ailelerine ve aziz milletimize baş sağlığı diliyorum” diye konuştu.

    Arnavutköy'de yangın! Bölgeye ekipler sevk edildi...Arnavutköy'de bir binada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
    daha fazla video için
    2 Kasım 2019 Magazin Bülteni2 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yakınları sinir krizi geçirdi... Çöp kamyonun altında kalarak can verdi

    Yakınları sinir krizi geçirdi... Çöp kamyonun altında kalarak can verdi

    81 İlden Geleceğe Nefes Ol kampanyasına büyük ilgi... Peki Geleceğe Nefes Ol kampnayası nedir?

    81 İlden Geleceğe Nefes Ol kampanyasına büyük ilgi... Peki Geleceğe Nefes Ol kampnayası nedir?

    YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?

    YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?

    Dün akşamdan beri devam ediyor! Şimdi de yol kapandı

    Dün akşamdan beri devam ediyor! Şimdi de yol kapandı

    Sıradaki Haber