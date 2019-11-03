Başlama vuruşu Başkan Zeki İnal’dan

İlk karşılaşmada Anadoluspor, Geyrespor’u 9-4 mağlup etti. Barış Pınarı Harekatında ülkemizin güvenliği için ter döken Mehmetçiğimize selam gönderen Başkan Zeki İnal, ‘Türk Silahlı Kuvvetleri ve bütün güvenlik güçlerimizin Allah yardımcısı olsun. Bölgeye huzur, barış, mutluluk getirsin. Allah Türk devletine, milletine ve ordusuna zeval vermesin. Şehit askerlerimizin ailelerine ve aziz milletimize baş sağlığı diliyorum” diye konuştu.