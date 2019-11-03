03.11.2019 - 02:05 |
Başlama vuruşu Başkan Zeki İnal’dan
Karacasu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Çalışkan’ın girişimleriyle Barış Pınarı Harekatı’na ithafen düzenlenen Futsal Turnuvası’nın ilk karşılaşması olan Anadoluspor ve Geyrespor karşılaşmasına katılım sağlayan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal karşılaşmanın başlama vuruşunu yapıp turnuvaya start verdi.
İlk karşılaşmada Anadoluspor, Geyrespor’u 9-4 mağlup etti. Barış Pınarı Harekatında ülkemizin güvenliği için ter döken Mehmetçiğimize selam gönderen Başkan Zeki İnal, ‘Türk Silahlı Kuvvetleri ve bütün güvenlik güçlerimizin Allah yardımcısı olsun. Bölgeye huzur, barış, mutluluk getirsin. Allah Türk devletine, milletine ve ordusuna zeval vermesin. Şehit askerlerimizin ailelerine ve aziz milletimize baş sağlığı diliyorum” diye konuştu.
Arnavutköy'de yangın! Bölgeye ekipler sevk edildi...Arnavutköy'de bir binada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.