Göztepe Fener'i elinden kaçırdı

Göztepe-Fenerbahçe maçı, statta ve televizyon başında izleyen futbolseverler adına zevkli ve temposu yüksek bir karşılaşma oldu. En önemlisi de maç, hakem ve VAR kararlarıyla Türk futbol tarihine ilkleriyle geçti.

- Göztepe, maçın başından itibaren sahanın her yerinde topun arkasında olmayı ve Fenerbahçe’yi 2. bölgede karşılamayı planlamıştı. Soner ile Castro arasında pas bağlantısı vardı. Yaptıkları üçgenler, defans arkasına attıkları uzun ve etkili toplarla maça ağırlıklarını koydular. Castro, Göztepe’nin birinci golünü attı, Soner’e ceza sahası içinde yapılan hareket sonrası Göztepe’nin penaltıyı kazandı.

- Göztepe, Fenerbahçe’nin savunmadan rahat çıkmasını önlemek amacıyla önde baskı yaptı. Hücumdaki üç süratli oyuncusu Halil, Serdar ve Jerome ile hücum geçişleri ve buldukları pozisyonlarla çok etkili oldular.

- Kaleci Beto; refleksleri, pozisyon alma özellikleri ve yaptığı kaptanlıkla Göztepe’nin her şeyi. Ancak bu maçta istenen formda değildi. Bekler Gassama ve Berkan, defansif anlamda ve çabukluk ile hücum aksiyonlarında etkiliydiler. Stoperler Titi ve Alpaslan, pozisyon almada mücadele açısından görevlerini yaptılar. Geriden iyi oyun kurdular. Ancak, Göztepe takım halinde duran toplardaki yanlış adam paylaşımının sıkıntılarını yine yaşadı. Göztepe, oyunda tam saha pres anlayışını doğru uyguladı. Takım boyunu maçın büyük bölümünde kısa tuttu; kaymaları hızlı ve etkili yaptı. Fenerbahçe’nin pas oyunu yapmasına müsade etmedi.

- Göztepe-Fenerbahçe maçına hakem kararları damgasını vurdu. Göztepe’nin kazandığı penaltıda Alpaslan’ın vuruşunu kaleci Altay’ın kurtarması ve hemen arkasından Fenerbahçe’nin Rodrigues’le golü buluşu, VAR uyarısıyla Fenerbahçe’nin golünün iptali ve VAR’dan penaltının tekrarı ve gelen gol. Son olarak da Alpaslan’ın Göztepe’yi 2-1 öne geçirmesi. Fenerbahçe’nin kalecisinin penaltı kurtarması ve 1 dakika sonra öne geçişi, golün iptali, Göztepe’nin Alpaslan’ın penaltı golüyle öne geçmesi, Türk futbol tarihine geçecektir.

- Gerilim ve stres, iki takımı da etkiledi. Fenerbahçe beraberlik golünü buldu, 10 kişi kaldı, Göztepe mutlak iki gol kaçırdı. Ozan’ın 87. dakikadaki kafa şutu, direkten döndü. Karşılaşmaya 9 dakika ilave edildi. Heyecan üst noktaya çıktı. İnanılmaz pozisyonların ve olayların yaşandığı maçta puanlar paylaşıldı. Kısacası, maçın sonunda gülen taraf olmadı.