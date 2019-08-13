Başrolde Narlıdere olacak

31 Mart yerel seçimlerinde rekor oyla seçilen Narlıdere Belediye Başkanı CHP’li Ali Engin, siyasetteki ve iş dünyasındaki tecrübesini belediyeciliğe yansıtıyor. Görevde geçen dört aylık süreçte aklındaki tüm projelerin alt yapısını hazırladıklarını anlatan Başkan Engin, “İlçeyi marka haline getirmek istiyoruz. Artık şehirler ve ilçeler yarışıyor. Rekabette geri kalmayacağız” dedi.

‘Betonlaşma istemiyoruz’

100 günün çok olumlu geçtiğini aklındaki projeleri burada uygulayabileceğini gördüğünü dile getiren Başkan Engin, şöyle konuştu:

“Bundan sonra icraata geçiyoruz. Narlıdere’nin nüfusu ve bütçesi fazla değil ama ilçemizi güzel hizmetlerle buluşturacağız. İdeallerimizi burada gerçekleştireceğiz. Üç yıl il başkanlığı yaptım. ‘Şimdi siyaset değil hizmet, icraat zamanı’ diyorum. İlçeyi betonlaştırmama ve nüfusu artırmama gibi bir çizgimiz var. Denize kıyısı olan değerli bir ilçeyiz. Narlıdere’nin günübirlik ziyaretçi sayını artırmak istiyoruz. Yeme-içme alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, yayalaştırma çalışmları, butik oteller, restorasyonlar ve aydınlık sokaklarla; uzlaşı kültürünün yoğunlaştığı, kültür ve sanat faaliyetlerinin arttığı bir ilçe hayal ediyoruz ve bunu yapacağız. Küçük dokunuşlarla büyük mutluluklar yaratacağız. Narlıdere metrosu bittiğinde sahne açılmış olacak.”

‘Sorunları hep takip ettim’

İş insanı ve icracı bir kişiliği olduğunu vurgulayan Başkan Engin, “Şehrin sorunlarını iyi takip eden bir siyasetçiydim. Kentin gelişmesini, büyümesini, ulaşım, alt yapı sorunlarını hep takip ettim. Bunun meyvelerini şimdi alıyorum. Şehrin 30 yılını çok yakından izledim. Çeşitli kesimlerin görüşlerini biliyorum. Bu benim için avantaj oldu” dedi. Göreve geldikten sonra özellikle temizlik konusuna önem verdiğini sözleirn ekleyen Başkan Engin, “İzmir’in en temiz ilçesi Narlıdere, bu konuda gerçekten çok iddialıyız. Vatandaştan bu takdiri görüyorum. Abdül Batur’un çabalarının üzerine ne koyarız diye çalışıyoruz. Ayrıca kahvehanelere kütüphane projemiz de çok beğenildi. Kahvehaneler sadece oyun oynama yeri değil oralarda insanların kitaplardan faydalanmasını istedik. Tepkiler çok olumlu” dedi.

‘Liyakate önem veriyoruz’

Narlıdere Belediyesi’nin her kademesinde liyakate önem verdiğini vurgulayan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Kadın kooperatifini kurduk. 150 kadınımız meslek kursuna devam ediyor. İşin ehline vermek önemli. Kooperatifin başındaki arkadaşımız özel sektörden geldi. Burası bir şirket gibi. Rekabet edecek, ayakta kalacak ve para kazanacak. Bu parayı da kadınlara pay edecek. İşi ehline verdik. Liyakate çok önem veriyorum. Narlıdere Belediyesi’nde biz bunu gerçekleştiriyoruz” dedi.