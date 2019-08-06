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    HaberlerEgeBaşvurular devam ediyor
    06.08.2019 - 01:55

    Başvurular devam ediyor

    Bergamalı gazeteci-yazar merhum Şakir Süter anısına İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından Bergama Belediyesi’nin desteği ile bu yıl 8’incisi düzenlenen “Şakir Süter Gazetecilik Yarışması” için başvurular devam ediyor.

    Başvurular devam ediyor

    Son başvuru tarihinin 9 Ağustos Cuma günü olduğu yarışma; haber (yazılı ve görsel), inceleme-araştırma, röportaj ve fotoğraf olmak üzere 4 ayrı kategoride yapılıyor. Kazananlara ödülleri Şakir Süter’in ölüm yıldönümü olan 27 Ağustos 2019 Salı günü düzenlenecek olan törende verilecek. Bilgi için 463 32 15’i arayabilir, igc.org.tr/igc/sakirsuteryarisma web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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