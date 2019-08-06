Başvurular devam ediyor

Son başvuru tarihinin 9 Ağustos Cuma günü olduğu yarışma; haber (yazılı ve görsel), inceleme-araştırma, röportaj ve fotoğraf olmak üzere 4 ayrı kategoride yapılıyor. Kazananlara ödülleri Şakir Süter’in ölüm yıldönümü olan 27 Ağustos 2019 Salı günü düzenlenecek olan törende verilecek. Bilgi için 463 32 15’i arayabilir, igc.org.tr/igc/sakirsuteryarisma web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.