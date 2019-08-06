06.08.2019 - 01:55
Başvurular devam ediyor
Bergamalı gazeteci-yazar merhum Şakir Süter anısına İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından Bergama Belediyesi’nin desteği ile bu yıl 8’incisi düzenlenen “Şakir Süter Gazetecilik Yarışması” için başvurular devam ediyor.
Son başvuru tarihinin 9 Ağustos Cuma günü olduğu yarışma; haber (yazılı ve görsel), inceleme-araştırma, röportaj ve fotoğraf olmak üzere 4 ayrı kategoride yapılıyor. Kazananlara ödülleri Şakir Süter’in ölüm yıldönümü olan 27 Ağustos 2019 Salı günü düzenlenecek olan törende verilecek. Bilgi için 463 32 15’i arayabilir, igc.org.tr/igc/sakirsuteryarisma web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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