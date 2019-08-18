BATÜDER desteği

Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği Başkanı Akın Kazançoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’u ziyaret etti. BATÜDER olarak amaçlarının başta İzmir, Türkiye ve Balkanlar’dan başlayarak Türk Dünyası coğrafyasında etkin olmak ve işbirliklerini artırmak olduğunu belirten Kazançoğlu, “Bornova’ya, İzmir’e, dolayısıyla ülkemize faydalı olmak için kurulmuş bir derneğiz. Çok farklı alanlarda üyelerimiz var. Yanınızdayız, başarılarınızla gurur duyacağız” dedi. Başkan İduğ ise, “Bu beş yıllık dönem içinde BATÜDER ile işbirliğini her alanda genişletmek ve çalışmak isterim” diye konuştu.