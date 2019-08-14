BATÜDER üyeleri Çeşme’de buluştu

Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği (BATÜDER) üyeleri ve aileleri Çeşme Dalyan’da bulunan Sülo’nun Yeri Restoran’da gerçekleşen akşam yemeğinde bir araya geldi. BATÜDER Genel Başkanı Akın Kazançoğlu, “BATÜDER olarak bu güzel yaz akşamında keyifli bir akşam yemeğinde üyelerimiz ve aileleri ile birlikte olup kaynaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi. Gece üyelerin birlikte söylediği keyifli şarkılar ile coşku içinde geçti.



