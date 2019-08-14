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    HaberlerEgeBATÜDER üyeleri Çeşme’de buluştu
    14.08.2019 - 00:42

    BATÜDER üyeleri Çeşme’de buluştu

    BATÜDER üyeleri Çeşme’de buluştu

    Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği (BATÜDER) üyeleri ve aileleri Çeşme Dalyan’da bulunan Sülo’nun Yeri Restoran’da gerçekleşen akşam yemeğinde bir araya geldi. BATÜDER Genel Başkanı Akın Kazançoğlu, “BATÜDER olarak bu güzel yaz akşamında keyifli bir akşam yemeğinde üyelerimiz ve aileleri ile birlikte olup kaynaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi. Gece üyelerin birlikte söylediği keyifli şarkılar ile coşku içinde geçti.

    BATÜDER üyeleri Çeşme’de buluştu

    BATÜDER üyeleri Çeşme’de buluştu

    İtalya'daki hükümet kriziİtalya'da Senato Genel Kurulu, hükümet krizinde Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti için istenen güvenoyunun yarın yapılmasını isteyen koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig Partisi’nin talebini reddetti.
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    Çanakkale'de oltaya 4 metre uzunluğunda köpek balığı takıldıÇanakkale'de avlanmaya çıkan amatör balıkçılar Murat Sezal, Şevki Kuşcu ve Tuncay Kuşçunun oltalarına boz camgöz cinsi dev köpek balığı yakalandı. Yaklaşık 1 saat süren uğraş sonrası balığı su yüzeyine çıkarabilen balıkçılar, karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı. İlk şaşkınlığı üzerlerinden atan balıkçılar, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığında olduğunu tahmin ettikleri dev köpek balığını, avlanması yasak bir cins olduğundan ağzındaki oltayı çıkarıp yeniden denize saldı.
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